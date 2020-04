Na noite desta quinta-feira, 16, policiais militares patrulhavam pela Avenida 1503, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando observaram um homem com um pacote na cesta de uma bicicleta, que agia de forma suspeita.

Com isso, os militares resolveram abordar o suspeito de apenas 16 anos, e constataram que na cesta havia certa quantia de drogas aparentando ser maconha.

Todavia, os policiais foram à casa de onde o adolescente havia saído e, em incursão no local, constataram que haviam três mulheres no interior do imóvel.

Uma policial feminina fez a revista e com uma das mulheres foi encontrado a quantia de 8 gramas de substância aparentando ser maconha. No quintal da casa os militares encontraram mais 64 gramas da mesma erva e perto da cama de uma das mulheres, mais 10 gramas do mesmo produto.

Uma das mulheres confessou que estava vendendo drogas e já tem passagem anterior por tráfico de entorpecentes.

O adolescente foi apreendido e a mulher identificada como C.S.R., de 21 anos, foi presa e conduzida a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).