Os preços do frango nas granjas em São Paulo permaneceram estáveis nesta semana, porém fracos. A ave terminada está cotada, em média, em R$2,90 por quilo.

As incertezas com relação à demanda deixam os compradores apáticos e com uma preocupação maior de não acumular estoques. Soma-se a isso, o fato de estarmos na segunda quinzena do mês, no qual as vendas se arrefecem.

Diante disso, os preços no atacado apresentaram recuo nos últimos sete dias. Desde o início do mês a queda foi de 7,8%, com a carcaça sendo negociada, em média, em R$3,80 por quilo.

Para o curto prazo, não há expectativas de recuperação na demanda, o que deverá manter a pressão de baixa no mercado.