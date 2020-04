O presidente da Câmara de Chupinguaia, Vanderci de Paula Campos, o popular “Alicate”, enviou áudio à redação do Extra de Rondônia tentando explicar os gastos da Casa, de R$ 50 mil, em decorrência de diárias em menos de dois meses.

O valor coloca o Poder Legislativo desse município no topo no ranking dos mais gastadores da região do Cone Sul no primeiro trimestre de 2020 (leia mais AQUI e AQUI).

“Alicate” disse que as diárias são importantes para que os vereadores se desloquem buscando benefícios para Chupinguaia, além da realização de cursos de servidores da Câmara em Porto Velho.

“O valor foi gasto porque era fechamento de emenda de deputados estaduais e federais, senadores, e foi para melhoria do nosso município. E a prova está aí: nós, com mais de três anos de mandato, conseguimos várias emendas para Chupinguaia, coisa que nunca tinha acontecido”, garante.

Por outro lado, refuta os boatos na cidade de que é ele quem gastou mais na Casa de Leis.

“Pode ser que a Câmara gastou R$ 50 mil neste 2020, só que daí a população está achando que fui eu que gastei. Não tem nada a ver ‘Alicate’ o campeão das diárias. Isso não é verdade. Se entrar no Portal da Transparência vai ver dos presidentes que passaram aí; não sou eu que fui o campeão de diárias”, esclareceu.

Contudo, o presidente do Legislativo fez uma revelação ao dizer que a liberação das diárias é necessária para a governabilidade na Casa de Leis.

“Estou com a consciência tranquila, trabalhando para o povo e é direito dos vereadores. Se não fazer isso aí com os vereadores, me arrebento também. Não tem nem como trabalhar. Coisa que eu não faço é ficar contra as reivindicações da população. E me sinto melhor assim: quando mais cobrança é melhor para o vereador, buscando melhorias par o povo. Na questão de diárias, eu não acho justo, mas é direito deles”, encerrou.

GASTOS

De acordo com o Portal da Transparência, os gastos em diárias até o momento, nesta legislatura, somam um total de R$ 546.050,00, divididos da seguinte forma:

No primeiro biênio, na gestão do presidente Antônio Francisco Bertozzi (PV), foram gastos: R$ 179.875,00 (em 2017) e R$ 220.450,00 (em 2018).

Já em 2019, tendo “Alicate” à frente do Legislativo, a Câmara gastou R$ 145.725,00 em diárias (leia mais AQUI).