No início da tarde dessa sexta-feira, 17, a Polícia Civil, Politec e a Funerária Cristo Redentor se dirigiram até a Linha C-55 a 2 km da BR-364 em Ariquemes, onde o corpo de Guilherme Oliveira, de 21 anos, havia sido localizado, já em estado de decomposição.

O Delegado Ricardo Rodrigues e investigadores acompanharam todo o trabalho da Polícia Técnica em realizar os procedimentos periciais, onde constataram que a vítima foi executada com disparo de arma de fogo, pois apresentava uma perfuração a tiro na região da barriga.

Minutos antes a camisa de Guilherme, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 10, foi localizada próxima do local, na estrada, suja de sangue.

Desaparecimento

Guilherme saiu de casa, em Ariquemes, para buscar o carro dele no travessão B-40, Zona Rural, sendo levado por um amigo e deixado na linha. Uma pessoa relatou que viu Guilherme na linha com um homem negro vestido de branco, e o veiculo Fiat Strad também estava no local.

A vítima é irmão da adolescente Camila Sacoman de Oliveira, de 17 anos, que foi morta e teve o corpo carbonizado na madrugada do dia 13 de abril do ano passado em Buritis. O veiculo foi localizado na terça-feira, 14, por um policial, naLinha 04, aproximadamente 500 metros da RO 470 em Ouro Preto do Oeste.

A chave do veículo estava no local. Uma equipe de peritos foi acionada e constatou que não havia marcas de sangue no carro, que possivelmente pode ter sido lavado. O veículo foi periciado e encaminhado para o pátio da delegacia da região.