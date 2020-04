Durante a aprovação do projeto de lei 5.862/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento do coronavírus no município com base da decisão do STF, os vereadores de Vilhena fizeram discursos emotivos, convocando a população para fiscalização das medidas e ações preventivas, mas alertaram para a hostilização de comerciantes (leia mais AQUI).

>>> Veja, abaixo, o discurso dos edis na sessão:

SAMIR ALI: “Esse projeto é de fundamental importância para que os técnicos da nossa cidade possam avaliar a nossa realidade. Estamos aí seguindo realidades de outros Estados que vivem uma situação diferente da nossa e assim por diante. É importante que agora nós possamos tomar as nossas decisões e dar legitimidade ao prefeito de acordo com a realidade de Vilhena. Graças a Deus, não tem mais nenhum caso confirmado. O que teve se curou, então não tem porque a nossa cidade estar pagando o preço do desemprego”.

CARLOS SUCHI: “Quero parabenizar o Executivo e Legislativo, mas poderia ter feito isso um pouco atrás para evitar esse mal-estar do fechamento do comércio e o prejuízo. Temos que agir agora om muita cautela e responsabilidade para não exagerar nas doses. Estamos dando liberdade ao Executivo para dar decisões brandas como duras. Temos que ter muita responsabilidade para que a sociedade não esteja pagando por isso. Tem comerciantes que estavam sendo hostilizados. Tem que se fazer um trabalho explicando as atividades que se vai fazer e não hostilizar a sociedade. É momento de muita culpa”.

RAFAEL MAZIERO: “Quero parabenizar o Executivo Municipal pela iniciativa e todos do Legislativo, como os colegas vereadores, que assim que foram convocados, todos se manifestaram favoráveis, mostrando que, num momento grave, a união é importante. E digo a população que pode ficar tranquila com os representantes que tem. É uma decisão nova e o Executivo prontamente enviou o projeto a esta Casa com muita coragem. Uma decisão que atinge o território nacional, mas que poucos prefeitos fizeram ou farão. Que parabenizar pela prefeitura de Vilhena ser um dos pioneiros de um projeto dessa alçada ao Legislativo. Não podemos medir a situação de Vilhena com outras cidades. Em reunião hoje com a equipe da saúde, ficou claro que a situação da saúde de Vilhena, perante outros municípios, está boa e foi construída num cenário positivo”.

VERA DA FARMÁCIA: “Parabenizar o prefeito Eduardo Japonês pela iniciativa e quero lançar um desafio a toda a população vilhenense, já que o problema não terminou, é agora que está começando. A nossa fiscalização vai ser necessária e, todos juntos, nesse olhar voltado às melhorias. Mas precisamos olhar para nossa economia, já que o comércio não pode ficar fechado e os representantes não aguentam mais. É uma situação delicada que requer de muito trabalho de nós”.

ROGÉRIO GOLFETTO: “É uma decisão sábia do STF e Vilhena hoje, graças a Deus, estamos saindo do ‘verde” para o ‘amarelo”. Vi o desespero dos comerciantes pedindo para trabalhar e dos que trabalham no comércio com medo e perder seus empregos. Sei que todos os comerciantes irão manter os cuidados necessários. Tem que ter fiscalização, sim, mas para orientar o comerciante. Não podemos penalizar, neste momento, o comércio que está sofrendo. Temos que dar condições ao comercio para voltar a trabalhar, mas sem penalizar”.