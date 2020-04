Filiada à Central Rondon, a Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras adotou medidas de prevenção ao contágio do coronavírus (Covid-19) para atendimento presencial – atendendo somente três cooperados/usuários por vez e que devem portar máscara!

A cooperativa também intensificou a limpeza de móveis, utensílios e itens usados por colaboradores e cooperados/usuários, direcionamento dos cooperados para o atendimento por meios digitais, incentivo ao uso de cartões de débito/crédito e pagamentos eletrônicos, além da recomendação de evitar contato físico entre funcionários, cooperados e usuários.

Colaboradores com sintomas serão afastados de suas atividades na cooperativa. Na foto o gerente de relacionamento de pessoa jurídica Caio Cesar Matos Cardoso do Sicoob Fronteiras.

O Laboranálises em Cacoal, está realizando o teste para Covid-19 (coronavírus). O teste pode ser feito na clínica, que está em atendimento 24 horas, ou através de coleta domiciliar, sem taxa para grupo de risco.

Na foto, a sócia-proprietária farmacêutica bioquímica Kelli Moreira especializada em Microbiologia Clínica. Para agendamento, dúvidas, informações ou mais esclarecimentos o Laboranálises atende pelos (69) 99257-7477 / 3443-5473 / 3443-1883.

Ontem, dia 17, em Cacoal, o pecuarista Jorge Fernando Alves presidente da Associação Rural de Cacoal (ARCA) comemorou aniversário. Na foto Jorge com a esposa Elizete Marquiori e as filhas arquiteta Beatriz Marquiori e Laís Marquiori.

Na próxima quarta-feira, dia 22, em Ji-Paraná, o amigo ex-deputado estadual Airton Pedro Gurgacz comemora aniversário ao lado da bonita esposa Solange Gurgacz.

Na próxima segunda-feira 20, em Porto Velho, o amigo Aparício Carvalho da Fimca, comemora aniversário ao lado da esposa Maria Silvia Carvalho e dos filhos deputada federal Mariana Carvalho e vereador Maurício Carvalho.

As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, adotaram todas as medidas de responsabilidade social em seus serviços desde o último dia 23. Na foto o gerente de oficina e peças Elizeu José Bohrer.

As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura colocaram os contatos de seus consultores de vendas para atendimento online. Tirar dúvidas, consultar facilidades e até fechar negócios.