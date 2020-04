Uma livre feita pelo apresentador de TV Edson Leite, movimentou a rede social Facebook na noite desta sexta-feira, 17, no município de Cacoal.

O comunicador esculhambou o vereador Mario Angelino Moreira, conhecido como “Jabá Moreira” devido a questionamento que colocam em xeque o trabalho de Leite na TV.

Na livre, que teve mais 1 hora duração, Leite não mediu palavras para tecer críticas a Jabá, considerado um dos mais polêmicos da região em função de suas constantes críticas à administração da prefeita Glaucione Rodrigues.

Durante toda a live, o comunicador repetiu várias vezes que proximidade que Jabá (que está no seu segundo mandato no parlamento) tinha com o padre Franco, ex-prefeito de Cacoal, e a ex-chefe de gabinete da Prefeitura, Maria Ivani de Araujo, presa na operação “Detalhes” em crimes na Lei das Licitações (leia mais AQUI).

“Quero dar um recado para um vereadorzinho meia-tijela de Cacoal, sem respeito, Jabá Moreira. O senhor está falando de mim, você não pode falar de ninguém. O senhor atrapalhou investimento de R$ 25 milhões para asfaltar os 19 bairros de Cacoal. Na época do padre Franco, você atrapalhou o município por que quando aconteceu essa roubalheira, você apoiou a gestão. Quem mandava era você e Maria Ivani, que foi presa. Você era defensor da corrupção e se calou durante 4 anos”, disse.

Na sequência, o apresentador explica que o comportamento crítico contra a gestão municipal é em função da negativa de portarias solicitadas por Jabá mas negadas pela prefeita.

“Que moral o senhor tem para falar de honestidade? Você está falando mal da prefeita porque não te deu as portarias que você tinha na época do padre Franco, mais de 100. É vergonhoso ver seu posicionamento.”, desabafou.

Ainda, Leite convidou o parlamentar para ir no seu programa de TV e mostrar documentos questionáveis contra o apresemntador.

“Você defendeu uma gestão podre, corrupta por causa de portarias, um aproveitador do poder público, um parasita. Você disse que a televisão na qual trabalho tem um contrato com a prefeitura e eu quero ver esse contrato. Você tem que mostrar, porque quero te chamar de mentiroso no ar, 171”, afirmou.

Leite completou dizendo que Jabá foi reeleito nas eleições passadas porque tinha cabos eleitorais pagos com dinheiro público.

“Não acredito que agora você seja reeleito, porque não tem mais esses 110 cabos eleitoral e não tem mais a secretaria de obras para ficar comprando votos, malicioso, perseguidor”.

TENTOU SE DEFENDER

Através de mensagem na live, jabá tentou se defender chamando Leide de “171 da imprensa de Cacoal” e de que ele faria parte da imprensa marrom

“Você não tem credibilidade para falar nada sem a moeda de judas na frente. Você é tremendo mentiroso, dona ‘Coleta’”, completou.

>> VEJA O VÍDEO ABAIXO: