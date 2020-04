Simão Nascimento de Alencar, de 40 anos, morreu após sofrer acidente no Km 30 da BR-435 – próximo a Pimenteiras do Oeste, na tarde de sábado, 18.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela rodovia sentido Cerejeiras, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle de direção e capotou as imagens da rodovia.

Simão que trabalhava como operador de máquina, e morava em Vilhena, foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de sábado, 18.

O corpo de Simão será velado a partir das 17h00 na capela mortuária e o enterro acontece nesta segunda-feira, 20.

De acordo com a funerária São Matheus, a lei permite que o corpo seja velado por 5 horas na capela mortuária, após isso, se for a noite, o cadáver é retirado levado para a necrotério e sepultado no outro dia pela manhã.