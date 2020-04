O prefeito de Cabixi, Silvenio Antônio Almeida, mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores de Cabixi, onde na sua visão vai ajudar a manter a pandemia do coronavírus sob controle em sua cidade.

De acordo com o projeto, dispõe sobre penalidades aplicadas em razão de infrações cometidas por pessoas físicas ou jurídica no âmbito do município, em face de medidas de combate a pandemia do coronavírus.

Contudo, o projeto está na pauta da sessão de segunda-feira, 20. Sendo assim, os parlamentares irão apreciar e votar contra ou a favor.

