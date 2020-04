A Rádio Patrulha recebeu informação que um motorista de um carro VW Gol de cor preta, que trabalha com aplicativo estava promovendo entrega de drogas, em Vilhena.

A informação ainda dava conta que o motorista identificado pelas iniciais M.F.S., utilizava uma mulher para ajuda-lo, na entrega dos produtos em pátios de postos de combustíveis, entre outros lugares.

Com isso, a Rádio Patrulha, começou a fazer buscas pela região, quando nesta madrugada de domingo, 19, os militares receberam informação que o carro que utilizava o aplicativo “Dourado Car” estava num posto fazendo entrega de entorpecentes.

A viatura fez acompanhamento do veículo suspeito e na Avenida Beira Rio, no bairro São José, abordou o condutor. No veículo, além do motorista, haviam mais três mulheres. Em revista no carro, foi encontrado um pacote com uma pedra aparentando ser cocaína pesando cerca de 6 gramas.

Uma policial feminina revistou as mulheres e com uma delas foi localizado três pacotes com substancia análoga a cocaína e em sua bolsa um invólucro da mesma substância e R$ 893,00 em dinheiro. Com outra mulher que estava no automóvel foi localizado um invólucro de substância aparentando ser cocaína, na qual ela disse que teria comprado por R$ 50,00 – mas se recusou a falar de quem havia adquirido o produto.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apesentados ao delegado de plantão.