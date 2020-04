A Cooperativa de Crédito, Sicoob Credip, com sede em Pimenta Bueno, fez parte da publicação do jornal Financial Times que foi repercutida pelo site Época Negócios que traz o ranking das 500 empresas das Américas que alcançaram maior crescimento de receita entre os anos de 2015 e 2018, registrou o deputado Cirone Deiró.

Segundo dados do Jornal, a Credip está entre as empresas que mais crescem nas Américas, além de investirem em inovação e criatividade. Com 37 pontos de atendimentos nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas, a Credip é pioneira no cooperativismo de crédito e a primeira empresa a figurar no ranking das melhores empresas das Américas. Além da Sicoob Credip, apenas outras 18 outras empresas brasileiras figuram no ranking.

Para o deputado Cirone Deiró, ter uma empresa genuinamente rondoniense no ranking das melhores empresas das Américas é uma conquista que orgulha todos àqueles que ajudaram a construir a história da Credip, especialmente para seus colaboradores, diretores e cooperados.

“O modelo bem sucedido de negócio que foi implantado pela Credip tem servido de inspiração para empreendedores dos mais diferentes segmentos”, destacou, ao parabenizar os cooperados, diretores e colaboradores pela conquista que coloca a instituição entre as empresas de destaque não apenas no Brasil, mas para a América.

Na ocasião, o parlamentar aproveitou para lembrar que os desafios impostos pelo novo Coronavírus (Covid-19) pedem uma maior relação das pessoas com as empresas locais. Segundo ele, são essas empresas que estão dando sustentação para a manutenção dos empregos e da economia dos municípios.

Cirone Deiró registrou que entre essas empresas, destaca-se o cooperativismo de crédito, instituições financeiras que se tornaram instrumentos para contribuir com a retomada do processo do desenvolvimento econômico e social da área urbana e rural dos municípios rondonienses.

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credip, o economista Oberdan Pandolfi Ermita, pontua que o cooperativismo financeiro tem levado inclusão financeira e melhores condições de acesso ao crédito e produtos financeiros na nossa região.

“A Sicoob Credip tem se destacado não apenas pelo seu crescimento, são inúmero municípios e distritos na nossa região onde a Credip é a única instituição financeira, provando que o cooperativismo financeiro acredita nas pessoas, faz inclusão e, especialmente, neste momento tão delicado que estamos enfrentado, está levado crédito em condições especiais, para atender os setores afetados com a crise do Covid-19, para mais de 53 mil associados”, disse Oberdan.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o Estado tem bons exemplos de cooperativismo de crédito que há décadas contribuem e fazem parte da vida dos trabalhadores e empreendedores rondonienses.