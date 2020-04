O Corpo de Bombeiros de Cacoal confirmou na manhã desta segunda-feira, 20, que o cadáver do rapaz desaparecido nas águas do rio Machado, na tarde do último sábado, 18, identificado como Junior Reis da Silva, foi encontrado.

Após um acidente, a lancha onde o homem estava com familiares afundou no rio e o rapaz não conseguiu nadar até a margem. Imediatamente o Corpo de Bombeiros e voluntários iniciaram uma busca, que teve prosseguimento durante todo o domingo e reiniciou na manhã desta segunda-feira, 20.

Conforme explicou o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros, Capitão BM Braga, o corpo do rapaz foi localizado há uns quatro quilômetros acima da ponte do Rio Machado, sentido Pimenta Bueno.

A lancha usada pela família foi localizada ainda na noite de domingo, há uns 200 metros do local onde teria acontecido o acidente, próximo ao Correntinha.