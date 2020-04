A baixa disponibilidade de ovos, somada às incertezas no mercado por conta da pandemia do coronavírus, elevou significativamente as cotações da proteína, que atingiram patamar recorde, de acordo com dados do Cepea.

Dessa forma, mesmo com os altos valores dos principais insumos utilizados na atividade, milho e farelo de soja, o poder de compra do avicultor de postura aumentou na média parcial de abril.

Especificamente na semana passada, as cotações dos ovos registraram apenas pequenas alterações, permanecendo estáveis na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Apesar disso, as vendas diminuíram.