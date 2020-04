O crime ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 20, em frente a loja A.M Som, localizada na avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Júnior Abreu Jordani, mais conhecido como “Careca”, que residia em Vilhena há cinco anos, mas era Natural de Cacoal, estava sentado na carroceria de sua caminhonete Hilux em frente a referida loja, na companhia de dois amigos, quando um homem desconhecido se aproximou em uma motocicleta de cor preta, sacou uma arma de fogo e desferiu cerca de sete tiros em sua direção.

De acordo com testemunhas, ao ver a arma de fogo, Júnior, que supostamente ganha a vida como agiota, tentou correr, porém foi atingido no peito e nas costas, morrendo ainda no local.

A reportagem do site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.