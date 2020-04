NA manhã desta segunda-feira, 20, foi registrado na rodovia da morte, um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão e acabou ceifando uma vida.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-364, aproximadamente KM 686, no município de Candeias do Jamari, 14 quilômetros após o posto da PRF em direção ao município de Ariquemes.

Conforme relatos da PRF, a colisão frontal foi entre veículo de passeio, um Fiat Strada e um caminhão graneleiro carregado.

Devido o impacto, os veículos saíram da pista, abrindo rastro na vegetação e infelizmente o motorista do veículo de passeio morreu no local do acidente e segundo os relatos da família, ele trabalhava naquela região, até o momento o nome da vítima não foi revelado pela polícia.

O motorista do graneleiro foi submetido ao teste de etilômetro que acusou negativo para o uso de álcool.

