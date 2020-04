Aeronave com o ex-ministro Blairo Maggi (Progressistas) e a sua família fez um pouso de emergência no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, nesta terça-feira (21).

A aeronave, modelo Cesna 680 Sovering, estava com 8 passageiros, todos da família do ex-ministro, e dois tripulantes.

Maggi faz a narração da própria situação de emergência vivenciada nesta tarde, ainda dentro do avião. Veja detalhes no vídeo. Ele aparentava, na voz, tranquilidade. Quando o avião, de propriedade do grupo Amaggi, aterriza, alguns membros da família do milionário choravam.

Ex-ministro narra, em nota, que a aeronave ficou por até duas horas sobrevoando para acabar com o combustível, após apresentar problema no trem de pouso.

O avião está com a documentação em dia, além da manutenção. Maggi decolou à tarde de Sapezal (distante 529 km de Cuiabá).

A cidade foi fundada pelo pai de Maggi, André Maggi. Durante o fim de semana, Maggi, que foi ex-governador por dois mandatos de governador e senador por Mato Grosso, visitou fazendas da família, fez fotos com esposa, filhos, netos e genro, momentos registrados em post na sua conta do Instagram.

Veja nota:

Boa noite! Conforme a imprensa noticiou o avião da Amaggi fez um pouso de emergência no final da tarde em Várzea Grande-MT, região Metropolitana de Cuiabá.

Eu e minha família vínhamos de Sapezal para Cuiabá, quando na aproximação foi detectado que o trem de pouso constava no painel como não abaixado!

Depois de quase 2 horas sobrevoando para queimar combustível, fomos pra pouso, acompanhado de perto pelos técnicos e Bombeiros do Aeroporto de Várzea Grande, tudo deu certo!

Somente o susto mesmo.

Obrigado aos Bombeiros e demais envolvidos!

Abraço

Blairo Maggi

>>>>>Vídeo:

