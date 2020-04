A prisão de três bolivianos por uma equipe da Polícia Federal-PF com apoio do Exército Brasileiro se deu no feriado de terça-feira, na região do Rio Pacaás, no município de Guajará-Mirin, quando os mesmos tentavam sair do referido município, com uma carga ilegal de alimentos.

Segundo informações da assessoria da PF, a carga de aproximadamente 1400 kg estava arma armazenada em um barco de pesca, que foi interceptados quando cruzava o rio acima citado, com destino à Bolívia.

Diante do flagrante, a carga e barco foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal do Brasil e os estrangeiros foram qualificados, ouvidos, deportados e entregues à Polícia Boliviana.