A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D’Oeste está com inscrições do concurso público, destinado ao preenchimento de 38 vagas mais formação de cadastro de reserva. O período de trabalho é de 20 ou 40 horas com remuneração a ser recebido pelo candidato aprovado variando no valor de R$ 998,00 a R$ 7.000,00.

É importante ressaltar que os requisitos mínimos exigidos são: ter níveis fundamental, médio, técnico ou superior. As inscrições devem ser realizadas de 9 de abril até o dia 11 de maio de 2020, no site do IBADE.

O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 50,00, R$ 70,00 ou R$ 90,00, sendo que a solicitação de isenção pode ser feita entre os dias 13 e 15 de abril de 2020.

Quanto à classificação constará de prova objetiva, prova de títulos, previstas para o dia 7 de junho de 2020 e prova prática (para os cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquina Patrol, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Escavadeira Hidráulica e Operador Trator de Pneu).

É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da prova objetiva, o seu Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade.

Este concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.