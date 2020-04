Os Correios abriram as inscrições para o seu programa “Jovem Aprendiz”. São 4.462 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo o país. As inscrições ficarão abertas até 30 de abril, e podem ser feitas pelo site. Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos na condição de pessoa com deficiência, e 20% aos que se declararem negros e pardos.

Todas as oportunidades disponíveis no processo seletivo destinam-se aos cargos de assistente administrativo ou de logística, conforme a distribuição por localidade.

Há vagas para cidades localizadas no Distrito Federal e nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Os aprendizes receberão pelos serviços prestados um salário mínimo-hora, além de vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação compartilhado em 5% e uniforme (camiseta).

Todas as informações sobre o processo seletivo Correios Jovem Aprendiz devem ser conferidas e acompanhadas na página oficial da empresa.