A Secretaria de Saúde de Pimenta Bueno divulgou o novo processo seletivo de nível médio destinado a prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Ao todo são quatro oportunidades para o cargo de agente administrativo, em que os profissionais admitidos terão a remuneração de R$ 1.071,00, acrescido da insalubridade de R$ 209,00, em jornada de 40 horas semanais.

As candidaturas devem ser realizadas do dia 22 de abril até as 10h do dia 23 de abril de 2020, exclusivamente, por meio do e-mail comissaoconcurso@pimentabueno.ro.gov.br, seguindo as orientações do documento.

Como método de avaliação, os concorrentes serão submetidos a somatória de pontos mediante a análise de títulos e experiência.

Este processo seletivo tem o prazo de validade de seis meses, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogável por igual período. Para obter mais informações acesse o edital de abertura disponível no site.