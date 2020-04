A Prefeitura de Cacoal por meio da Secretaria Municipal de Educação deu início à distribuição dos kits de alimentos na manhã da segunda-feira 20, aos alunos da rede municipal em situação de vulnerabilidade, cadastrados no Programa Bolsa Família.

Foram distribuídos inicialmente 371 kits, compostos com onze gêneros alimentícios não perecíveis, entre eles arroz, feijão, açúcar, café, biscoito, macarrão, leite e óleo.

A segunda etapa será a entrega dos kits perecíveis que são compostos por vinte itens provenientes da agricultura familiar como iogurte, ovos, peixe, frango, hortaliças e frutas, e que serão entregues quinzenalmente.

Os kits foram produzidos a partir de gêneros alimentícios já em estoque nas escolas e no depósito central da Secretaria Municipal de Educação, adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e estão sendo entregues de forma gradativa.

Seis centros de educação infantil (creches) foram os primeiros a serem atendidos na distribuição sendo eles: Balão Mágico, Marechal Rondon, Josino Brito, Expedito Macedo, Leãozinho, Teca, além da Escola Pedro Kemper.

Os pais que foram contatados pelas unidades, foram instruídos a comparecer fazendo o uso de máscaras, e que somente um responsável compareça para garantir a tranquilidade no processo da entrega evitando aglomeração nas unidades de ensino, seguindo as recomendações e cuidados determinados pela Secretaria e Ministério da Saúde.

De acordo com a secretária de educação Márcia Regina, esta é uma medida da Prefeitura de Cacoal que foi acertada com o Ministério Público logo que foi decretado o Estado de Calamidade Pública no combate a pandemia do coronavírus, e que atenderá 1.501 alunos da rede municipal. Com a Lei Federal nº 13.987 sancionada, a Secretaria Municipal de Educação pode começar auxiliar a família das crianças da rede municipal neste momento de distanciamento social.

“Como muitas crianças tinham a merenda escolar como principal refeição diária e diante da situação de isolamento social, que se faz necessária neste momento, a prefeitura preparou esses kits como uma alternativa para manter a alimentação saudável dessas crianças, essa ação vai contribuir para que elas possam enfrentar com um pouco mais de tranquilidade esta pandemia, que tem afetado todos nós”, disse a prefeita Glaucione.

A entrega será feita de acordo com um cronograma estabelecido por cada unidade escolar, que entrará em contato com os pais para o agendamento do horário de entrega.