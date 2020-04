A Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura (Saneron) está com inscrições abertas para formação de seis cadastro reservas para os cargos de biólogo, contador, engenheiro civil/sanitarista, engenheiro químico, controlador interno e advogado.

O salário básico inicial para todas as colocações é de R$ 1.849,44, e a inscrição será até o dia 06 de maio de 2020, por meio do site do IBADE. O valor da inscrição é único para qualquer cargo R$ 120,00.

O certame constará somente de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 31 de maio de 2020, em Rolim de Moura. No turno da manhã será aplicada a prova para os cargos de biólogo, contador e controlador interno, e no turno da tarde será a vez dos demais cargos.

O concurso Saneron terá validade de dois anos, podendo haver prorrogação, se for conveniente para a administração da autarquia.