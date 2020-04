O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 25, na Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado em Vilhena.

De acordo como informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân) o condutor do veículo Fiat Uno, placa BLJ-2450/Vilhena, seguia pela Avenida Paraná, sentido Cohab, quando no cruzamento com Rua Genival Nunes da Costa, um ciclista teria atravessado a via sem prestar a devida atenção. Com isso, para evitar a colisão, o motorista desviou, mas perdeu o controle da direção e acabou batendo numa árvore no canteiro central da avenida.

Apesar do forte impacto contra a árvore, o motorista não sofreu ferimentos. Já o homem que conduzia a bicicleta era idoso, ele se assustou e perdeu o controle da bicicleta, caiu e sofreu algumas lesões, sendo levado ao Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.