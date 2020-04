Neste tempo de incertezas, costuma-se recorrer aos mais velhos, em busca de conselhos e sabedoria. Uma dessas pessoas é o norte americano Warren E. Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, o qual ficou conhecido pelo investimento em ações.

Em Agosto vindouro ele completará 90 anos. No momento está sendo intensamente requisitado por inúmeras empresas e pessoas de projeção.

Falando com minha filha, pedi a ela a indicação de alguma matéria atual dele. Em cinco minutos já estava com um link. A revista Forbes publicou recentemente um sumário da vida, obra e valores deste empreendedor, numa tentativa de compartilhar com o público sua rica e bem sucedida experiência, cujo resumo tomo a liberdade de repartir consigo.

Entre outras coisas, W. Buffett passou pela segunda guerra mundial, pelo bug do milênio, pelo 9 de setembro e por diversos Crash´s da bolsa, sem nunca deixar de investir no mercado acionário. Síntese das anotações feitas:

1.-O crescimento econômico é sempre cíclico. Precisamos aceitá-lo com naturalidade;

2.-Em todos os tempos, sempre haverá líderes competentes, confiáveis e éticos a nos conduzir. Precisamos encontrá-los;

3.-A estratégia de sua empresa (Berkshire) consiste no seguinte: A-Negócios sólidos; B-Administração excelente; C-Dívida nenhuma ou então mínima; e D-Possuir um forte fluxo de caixa.

Isso parece tão simples e elementar, mas não é. Na atual conjuntura sua empresa está valorizada em US$ 70,5 bilhões. Você percebeu bem que esta organização não prioriza a “rentabilidade”, nem o “crescimento das vendas”, nem a “participação no mercado”, porém uma “gerência superior” e a “solidez financeira”?

No final do ano passado Buffett foi criticado por alguns analistas financeiros, porque a lucratividade de sua empresa no ano não foi a melhor do mercado. O que não foi noticiado é que sua empresa, em Dez.19, possuía em caixa US$ 123 bilhões. Isso não foi uma coincidência mas sim o resultado de uma profunda competência profissional. Espero que você, que é empresário ou administrador, tenha feito a leitura e interpretação correta destes números. Imagine, agora, o enorme potencial de crescimento e lucro desta empresa, uma vez passado o Covid-19?

A perpetuidade das empresas é forjada diariamente mediante valores e princípios, em capacitação e disciplina, em trabalho e fé.

Talvez esta seja a hora de revisar nossos valores e princípios; de avaliar nossas prioridades operacionais; de nunca subordinar o aspecto financeiro ao econômico; de exigir respeito maior pelas ações e políticas consideradas inegociáveis. Espero que este material possa, de alguma forma, nos ensinar algo novo e educativo, oportuno e eficaz.