Inicia nesta semana os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga suposta fraude envolvendo o ex-prefeito de Cabixi, Izael Dias Moreira.

Aprovada na segunda-feira passada, a investigação tem como foco desvio de verbas públicas cometidas entre 2013 a 2016, referente a compra de peças e manutenção de veículos da prefeitura no valor de R$ 91.760,00.

Agora, a Comissão tem o prazo regimental de 120 dias para concluir as investigações e produzir um relatório com encaminhamento do que for apurado, o que será apresentado no plenário do Poder Legislativo.

Os membros da Comissão são os seguintes vereadores: Michael Barroso (Presidente), Milton Antunes (Relator), Edgar Zolinger (membros), professor Fábio (1º Suplente) e Donizete enfermeiro (2º Suplente).

Já nesta segunda-feira, 27, deve ser aprovada uma Resolução no Legislativo que dará sustentação às atividades da Comissão.

Izael foi eleito prefeito na eleição suplementar de outubro de 2011 e reeleito em outubro de 2012, ficando no cargo até dezembro de 2016.