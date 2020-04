Na tarde de quarta-feira, 29, a Polícia Judiciária Civil por intermédio da 1ª Delegacia de Ji-Paraná/RO deflagrou a segunda fase da operação “Arrastão”.

Foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão em residências e um ponto comercial (bar).

A operação havia iniciado dias atrás, com buscas na residência de Verci, na “Boca do Verci”. Nesta fase, foram alvos os locais conhecidos como “Boca do Marcelo”, localizada no Bairro Geraldo Alvim, próximo ao bairro Bosque dos Ipês e a “Boca da Adriana” localizada no bairro Jardim dos Migrantes, próximo a APAE do citado bairro, ambos 1º distrito de Ji-Paraná.

Durante as buscas foram localizadas drogas, apetrechos para embalo de drogas e grande quantia em dinheiro fracionado, sendo a maior parte em notas de R$10,00 típico de ponto de venda de drogas.

Os policiais civis prenderam 4 pessoas em Flagrante Delito por comercialização de drogas e 9 pessoas foram conduzidas para esta unidade policial por posse de droga. Também foram apreendido 3 veículos, sendo 2 motocicletas e um automóvel.