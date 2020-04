O autônomo Ernando Barreto Ferreira Lucena, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 29, para falar do documento que registrou em cartório com a proposta de redução de gastos na Câmara de Vilhena.

Ocorre que Lucena, que já foi vereador, quer retornar ao parlamento e pretende brigar por uma vaga no Legislativo deste ano.

Filiado ao PSC, ele apresentou várias medidas que serão adotadas caso chegue à Câmara. Garante que a proposta foi elaborada com base nas demandas populares.

A proposta indica cortes e congelamento nos salários dos parlamentares, diárias, quantidade de assessores, redução nos números de vereadores de 13 para 11, além de implantar um ponto eletrônico para controle das atividades dos parlamentares.

Lucena calcula que com a contenção de gastos é possível economizar muito recurso.

“A Câmara hoje tem um gasto de R$ 32 milhões em quatro anos e precisa ser reduzido. Com o valor devolvido, a prefeitura poderá investir em diversas obras que são de extrema necessidade, como creches, e o problema de dormir em filas para garantir vagas será resolvido”, analisa.

Lucena relembra que quando era vereador, por 60 dias, no final de 2016, a Legislatura conseguiu devolver o valor de R$ 625 mil à prefeitura de Vilhena e caso consiga uma vaga não fará diferente.

Sobre o pleito, o ex-vereador detalha que tem apresentado o projeto de corte de gastos como carro chefe de suas propostas, além de defender a ideia de geração de emprego principalmente no atual período de crise com atração de mais empresários a Vilhena e diminuição do IPTU.