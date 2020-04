A Portaria nº 484 de 28 de abril de 2020 do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) prorroga até 31 de maio de 2020 o vencimento das taxas de licenciamento anual dos veículos com placas de finais 1,2,3 e 4 em cumprimento ao Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020 que declara Estado de Calamidade Pública em Rondônia para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19.

O diretor geral do Detran Rondônia, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, disse que em virtude da pandemia e do Estado de Calamidade Pública decretado pelo governo, a Portaria do Detran Rondônia n. 394 de 23 de março de 2020 suspendeu o serviço presencial ao público, até posterior deliberação.

“A alteração no calendário de licenciamento isenta somente a cobrança da taxa de licenciamento anual por exercício vencido, de competência do Detran Rondônia, referente ao exercício de 2020”, explicou ele.

A diretora técnica de veículos, Maria Aparecida Izidro dos Santos, esclarece que os usuários que quiserem efetuar o pagamento do licenciamento dos seus veículos podem acessar a página do Detran Rondônia e imprimir as taxas, o pagamento também pode ser feito online.

A impressão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pode ser feita no portal de serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ou então agendar horário em uma unidade do Detran para fazer a retirada do documento.

“Os usuários podem fazer o agendamento na unidade do Detran de seu município através de ligação telefônica ou por e-mail, conforme lista já amplamente divulgada e que está disponível na pagina do Detran Rondônia”, disse Maria Aparecida Izidro.