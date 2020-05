Em boletim extraordinário ao vivo, na página oficial do Facebook, na tarde desta sexta-feira 1º de maio, a prefeita Glaucione Rodrigues e a Secretária Municipal de Saúde, Célia Calado, noticiaram o 2º caso positivo de covid-19 em Cacoal.

Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, 29 anos, e que foi notificado pela Central Covid 19.

O 1º foi de uma criança de 10 anos, notificado no dia 30 de abril (leia mais AQUI)

Segundo relato do paciente, os sintomas tiveram início com febre, tosse, perda do olfato, paladar e dor no corpo e no dia 24 entrou em contato com a Central Covid, tendo sido coletado o exame no dia 25.

Desde o dia da notificação o paciente, que reside sozinho, passou a ser monitorado pelos profissionais da saúde e está isolamento domiciliar. Até a tarde desta sexta-feira 1º, seu quadro era estável.

A prefeita Glaucione reforça a orientação às pessoas para que permaneçam em casa, usem o álcool gel, mantenha a distância recomendada pelos decretos e às orientações do Comitê de Enfretamento ao Coronavírus, como forma de reduzir as chances de circulação do vírus no município.

Sobre o estado de saúde dos dois casos positivos do município, a Secretária Célia Calado explicou que são casos leves e que estão em isolamento domiliciar.

Para a Secretária, a maior preocupação é que o paciente de 29 anos não viajou e não teve contato com outras pessoas. Isso significa que o vírus pode estar circulando no município e com pessoas assintomáticas.

Célia Calado alertou, ainda, para que as pessoas que foram notificadas e estão em monitoramento, permaneçam em casa.

“A partir do momento que recebeu a notificação, cumpra esse isolamento social e todas as orientações repassadas pelos profissionais. Infelizmente temos o segundo caso em Cacoal, mesmo com todas as medidas preventivas, além de outras ações de combate a essa pandemia, não estamos livres desse contágio”, disse.

Nesse momento, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a busca ativa dos possíveis contatos, os quais serão mantidos em isolamento domiciliar juntamente com seus familiares, independente de serem sintomáticos ou assintomáticos por 14 dias, a contar do dia do contato com o paciente positivo.