Em mensagem divulgada nas redes sociais e enviada à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 1º de maio, a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) parabenizou a todos os trabalhadores de Cacoal pela passagem do Dia do Trabalho, mas pediu reflexão devido ao atual momento de pandemia que o país e o mundo atravessam.

Ela disse que a vida é um dom de Deus, é prioridade, mas o trabalho é essencial para onter as necessidades inerentes à vida.

Ao parabenizar os trabalhadores, a mandatária municipal pediu que os cacoelenses sigam as orientações das autoridades de saúde como o uso de máscara e distanciamento social e, se preciso, ficar em casa.

“Esse 1º de maio, Dia do Trabalhador, será muito diferente para todos nós. E exijo uma reflexão com o atual momento. Com a pandemia do coronavírus, enfrentamos adversidades que colocam em risco a vida e o trabalho. A vida é um dom de Deus, indiscutivelmente, a nossa prioridade. No entanto, o trabalho é essencial obter as necessidades inerentes à vida. Por isso, precisamos preservá-la. Que Deus abençoe todos os trabalhadores e a todas as famílias”, encerrou.

