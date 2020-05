A profª Tainah Musa Lobato dos cursos de pedagogia e de arquitetura e urbanismo da Unesc em Cacoal, afirma que precisou reaprender a ensinar nesses tempos de coronavírus. Para ela o espaço da sala de aula presencial é seu habitat natural, onde é apaixonada por este universo, o que a faz criar variados ambientes enquanto ensino.

Em virtude do isolamento social precisou se redescobrir, no ambiente virtual de aprendizagem, enquanto educadora. “É uma novidade para todos, daí adaptei slides e material visual, compactando e adequando ao novo formato de aula, simplifiquei os conteúdos em material disponibilizado previamente, a cada encontro, ouvia os desejos e angústias dos meus alunos acerca da situação de isolamento e das aulas remotas, brinquei com novos materiais na nova sala de aula caseira, escrevendo no revestimento da parede da cozinha, como um quadro branco, mudei de cômodo na casa para mudar o cenário e não ficar tão monótono, e por aí vai”, ressalta.

Segundo a docente da Unesc, o segredo pra fazer dar certo não sei se existe, o que existe é vontade de fazer dar certo e fazer bem feito. “Tenho todo o suporte das coordenações dos cursos que estou lotada, tenho parceria fechada com os professores dos colegiados dos quais faço parte, os meus alunos são os melhores que eu poderia ter e a direção da Unesc não mediu esforços para nos capacitar. E acho que somado a isso, eu talvez seja mesmo uma boa contadora de histórias e esse seja o meu segredo”, brinca a professora Tainah Musa. E ainda, afirma que o “feedback” positivo dos alunos tem recompensado todo o esforço.

Na foto o dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves da Casa de Dança Rodolfo Gonçalves em Cacoal, com a internacionalmente famosa bailarina Ana Botafogo. Agende aí! 03/05 às 18hs (neste domingo) “Live Ellas” Polyana Velton e Wesleyne Assis com você para formar o “nós”. O resultado? Todos juntos no mesmo toque, no mesmo som para compor a doce sintonia solidária.

Ajude quem precisa! Participe! Contribua! A live será realizada para a arrecadação de cestas básicas e serão posteriormente entregues a instituições beneficentes do município. Toda a produção para a realização da live é de responsabilidade de Rodolfo Gonçalves e está sendo bancada por patrocinadores. Entre eles a concessionária Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

Toda a produção para a realização da live é de responsabilidade do dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves da Casa de Dança Rodolfo Gonçalves em Cacoal, e está sendo bancada por patrocinadores, entre eles a concessionária Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

Solidário o expert cabeleireiro Eron Firmino e sua equipe do salão de beleza Eron Hair em Cacoal, está arrecadando alimentos e montando cestas básicas que estão sendo doadas para famílias carentes do município, inclusive famílias que já estavam em situação extrema de pobreza. Para quem quiser colaborar, os donativos ou cestas básicas podem ser entregues no salão Eron Hair ou podem ligar no 69 99913-5069.

O Grupo Buriti um dos maiores em desenvolvimento e planejamento urbano no Brasil, presente em 39 cidades de 10 Estados, anunciou que está fazendo doação de mais de R$ 500 mil para ajuda humanitária a comunidades carentes das cidades em que está presente. Em Rondônia as doações são para Cacoal e Rolim de Moura.

Em Cacoal as cestas básicas foram entregues ao Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic). Na foto o presidente Marcos Norberto Caetano e a diretora pedagógica profª Nalzira de Fátima, de azul, do Cernic, e Valter Lemes e Francisdalva Gomes da Silva Carneiro da Buriti.

Em Rondônia as doações são para Cacoal e Rolim de Moura. Em Cacoal as cestas básicas foram entregues a Casa de Acolhida São Camilo. Na foto a presidente Santa Selma da São Camilo recebe as doações de Francisdalva Gomes da Silva Carneiro da Buriti.

Em Cacoal, neste sábado, dia 2, a diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro da renomada cooperativa financeira Sicoob Fronteiras festeja aniversário.

Em Cacoal, na próxima quarta-feira, dia 6, o pecuarista Sérgio Gil festeja aniversário ao lado da esposa advogada Angela Maria Dias Rondon Gil, da filha dermatologista Helen Gil Guedes e do genro médico Marlon Fachetti.