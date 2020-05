No final da tarde de sexta-feira, 01, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações sobre a localização de um objeto que havia sumido de uma propriedade rural, em Vilhena e se dirigiu ao local para apurar os fatos.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que o engate de trator ( carretão), que havia desaparecido da propriedade, estava em um sítio localizado na Linha Chafariz.

No local informado, os policiais fizeram contato com o proprietário, que afirmou sim ter pegado o objeto, mas com a autorização do gerente da fazenda ao qual o mesmo pertencia, sob as condições de que assim que o proprietário aparecesse, este fosse devolvido.

Ainda segundo o agente, no momento o carretão estava em outro sítio que fica próximo ao distrito de São Lourenço, porém, se prontificou a devolver no dia posterior ao registro desta ocorrência.

Já de acordo com o dono do objeto, o gerente não tinha lhe informado sobre o referido empréstimo.

Diante dos relatos colhidos, os militares registraram o caso como furto, porém, o mesmo será investigado