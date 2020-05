Vilhena registrou três novos casos positivos para covid-19 neste sábado, 2.

A cidade registrou ainda seis novos casos suspeitos.

Ao mesmo tempo, o município recebeu cinco resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h desta sexta-feira: 6 casos confirmados, 9 casos suspeitos e 59 descartados.

Duas pessoas dos casos confirmados de hoje foram contaminadas durante viagem a outro estado junto com o caso confirmado ontem.

Um dos casos positivados hoje, apesar de não ter viajado, teve contato com o grupo e acabou contaminado também por esse motivo.

Um caso confirmado hoje apresenta sintomas leves e, junto com os demais que estão sem sintomas, é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Todos receberam recomendações de isolamento domiciliar e são acompanhados pela Vigilância Epidemiológica. Todas as pessoas com que os confirmados tiveram contato estão sendo procuradas e orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O caso suspeito identificado ontem por médicos da rede particular através de exames de imagem pulmonar ainda não recebeu resultado de exames e continua sendo considerado suspeito.

Os dois casos suspeitos que estavam internados receberam alta. Um deles, inclusive, está entre os negativados de hoje.

Os demais suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

A diferença entre o boletim municipal e o estadual se deve ao fato de o Estado divulgar seu boletim antes de os resultados de exames de Vilhena terem sido finalizados.

654 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado publicado na noite desta quinta-feira revelou que Rondônia tem 654 casos confirmados, 2.958 testados e 135 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 23 mortes por covid-19 e tem 69 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 154 pacientes curados.

No Brasil, o número de casos confirmados já ultrapassou 96,5 mil, com 6,7 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,4 milhões de casos confirmados e 244 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 6

Suspeitos: 9

Internados: 0

Descartados: 59

Curados: 1