O acidente que deixou dois homens feridos, ocorreu na madrugada deste domingo, 03, no entroncamento da Avenida Paraná com a Rua 916, em Vilhena.

Segundo o relato do piloto de uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, este transitava pela avenida Paraná, sentido COHAB com um carona, quando o motorista de um veículo de cor prata que seguia pela Rua 916, sentido Avenida Brigadeiro, avançou a preferencial e os atingiu.

Ainda segundo o piloto, com o impacto, acabou perdendo o controle da motocicleta, colidindo com um poste do canteiro central da via.

Na queda, os dois ocupantes da motocicleta sofreram fratura na perna direita e o motorista do carro se evadiu do local sem prestar socorro às vítima.

O piloto e o carona foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e o caso foi registrado pela Polícia Militar.