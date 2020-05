O caso foi registrado no início da manhã deste domingo, 03, na Avenida Marechal Rondon, Setor Industrial de Vilhena, onde um policial militar presenciou um jovem de 21 anos perder o controle da direção e subir no meio-fio da via com seu veículo.

Segundo o registro da ocorrência, o militar se dirigia para o quartel onde assumiria o plantão e acabou avistando o momento em que o motorista de um Citroen C3 de cor prata, que dirigia fazendo “zig zag”, tentou acessar a rotatória que dá acesso à Avenida Paraná, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Diante do flagrante, o policial parou e solicitou que o jovem descesse do automóvel, sendo possível constatar que este apresentava fortes sinais de embriaguez.

De pronto, o militar solicitou apoio de uma guarnição que realizou o teste do bafômetro no agente, tendo este apresentado resultado de 0,87mg/l de álcool expelido pelos pulmões.

O motorista recebeu voz de prisão por embriaguez na direção, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP para as devidas providências.