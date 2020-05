Vilhena não registrou novos casos positivos para covid-19 neste domingo, 3.

A cidade identificou ainda dois novos casos suspeitos, em crianças. Dessa forma, Vilhena marca até as 20h deste domingo: 6 casos confirmados, 11 casos suspeitos e 59 descartados.

Apesar de o Estado ter divulgado um total de cinco casos para Vilhena, o dado será corrigido no boletim estadual nesta segunda-feira, visto que Vilhena mantém os mesmos seis casos anunciados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

BLOQUEIO EM FRENTE À CEF

A Secretaria Municipal de Trânsito sinalizou e organizou o fluxo de veículos e pessoas próximo à Caixa Econômica Federal para ajudar o órgão a controlar o acúmulo de beneficiários do Auxílio Emergencial da entidade.

O bloqueio contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultural de Vilhena impedindo o trânsito com cavaletes, faixas e tendas na avenida Major Amarante entre os trechos das ruas Castelo Branco e Costa e Silva (meia pista).

705 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado publicado hoje revelou que Rondônia tem 705 casos confirmados, 3.230 testados e 136 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 24 mortes por covid-19 e tem 82 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 154 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 101 mil, com 7 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,4 milhões de casos confirmados e 249 mil mortes.