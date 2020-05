Terceiro caso de coronavírus é registrado em Cacoal, nesta segunda-feira 4. Trata-se de uma profissional da saúde, tem 46 anos, e está em isolamento domiciliar.

Os outros dois casos, uma pessoa do sexo masculino de 29 anos e de uma criança de 10 anos, também continuam em isolamento domiciliar, sem nenhuma alteração do quadro desde a confirmação da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a notificação foi feita pela equipe da barreira sanitária que atua na Rodoviária em Cacoal. A paciente teria estado em Porto Velho, onde possivelmente tenha contraído a doença.

Ela teve os primeiros sintomas no dia 24 de abril, como febre leve, alteração do paladar, dor de cabeça, no corpo, fraqueza e cansaço e foi acompanhada pela equipe do Comitê Covid-19 em Cacoal, que realizou teste rápido e diagnosticou positivo.

A Secretária de Saúde Célia Calado explicou que todas as providencias para identificação e isolamento dos familiares e pessoas foram realizados, afim de evitar a propagação da doença.

“O trabalho da equipe da saúde tem sido incansável, para identificar e isolar as pessoas que possam colocar em riscos outras pessoas. O nosso principal objetivo e evitar a circulação do vírus no município, por isso a importância da orientação e do isolamento”, reforçou a Secretária.

Em sua live diária, a Prefeita Glaucione Rodrigues destacou o aumento das notificações de pessoas com sintomas gripais e reforçou as orientações ás pessoas para que permaneçam em casa.

“Sair apenas quando for necessário, obedecendo o uso obrigatório de máscaras, uso do álcool gel e manter a distância e as recomendações dos profissionais de saúde”, disse a Prefeita, ressaltando que o momento é de recolhimento e cada um pode ser o fiscal, principalmente denunciando onde houver festas.