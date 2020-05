Um ciclista vilhenense entrou em contato com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia para relatar a aparição de serpentes peçonhentas na área urbana do município.

De acordo com o denunciante no último domingo, 03, por volta das 19h00, enquanto pedalava pela rodovia próximo ao aeroporto se deparou com uma cobra da espécie cascavel com mais de um metro de comprimento atravessando a via.

Segundo o ciclista, as pessoas que pedalam e as que fazem caminhada neste percusso tem que tomarem muito cuidado, pois a todo momento animais peçonhentos e de outras espécies estão sendo avistados naquela região.

