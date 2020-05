O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 04, no cruzamento da Avenida Rondônia com Presidente Nasser, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19) em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do veículo Fox de placa OHN-3501/Vilhena, seguia pela Avenida Rondônia, sentido Porto Velho, quando ao chegar no cruzamento colidiu com um motoboy que trafegava pela Rondônia, sentido Parque Cidade Verde e teria avançado a preferencial, e com isso, provocado a colisão.

No impacto, o motociclista bateu contra o para-brisa do carro e sofreu várias escoriações pelo corpo, sendo socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM Isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.