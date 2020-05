O acidente foi registrado pela Policia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira, 4, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, R.C.L., estacionou o carro no final da Avenida Rio Grande do Norte, desceu e tentou atravessar a via, mas foi atingida por um motociclista que trafegava pela Avenida Dedimes Cechinel, sentido conjunto habitacional União.

No impacto, a mulher sofreu possível fratura na perna esquerda e ferimentos no braço. O condutor da moto teve possível fratura no braço direito e escoriações no rosto.

Ambos foram levados para o Hospital Regional de Vilhena.