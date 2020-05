A prefeitura de Vilhena determinou a instalação de tendas e cadeiras para os beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo Federal que estão na fila para o atendimento na agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pelo secretário da Secretaria de Trânsito (Semtran), Roccio Aires.

Ele explicou que o objetivo do procedimento é para dar conforto para as senhoras com crianças no colo e idosos.

O chefe da pasta disse também que as cadeiras foram colocadas em filas duplas obedecendo o distanciamento que evita aglomerações, porém reforçou que não será possível conseguir cadeiras para todo.

“Por enquanto, temos disponíveis 100 cadeiras”, complemento.

O secretário enfatiza com as tendas montadas e as cadeiras o atendimento será mais rápido, confortável, com segurança e organização nas filas.

“A CEF disponibilizou senha para os usuários na qual não precisará ficar horas na fila; a pessoa pode pegar sua cadeira, sentar onde estão as tendas e esperar ser chamada”, frisou.

Roccio ressaltou que a prefeitura disponibilizou servidores para ajudar na organização das filas e higienização das cadeiras.

“Não adianta colocar as cadeiras e não controlar o fluxo de pessoas; é preciso manter a ordem e a organização nas filas”, finalizou.