Durante a sessão realizada na manhã desta terça-feira, 5, o secretário municipal de educação, Edson Willian Braga, foi “bombardeado” na Câmara de Vilhena com questionamentos que o mesmo não soube responder e até chorou ao tentar explicar supostos crimes administrativos referente à entrega de cestas básicas a famílias vilhenenses e o uso indevido de um veículo oficial para ir até a cidade de Rolim de Moura.

Com pouco mais de 1 mês no cargo (ele foi nomeado em 1º de abril), Braga admitiu que fez a entrega de três cestas básicas, feitas com produtos da merenda escolar, acompanhado da professora Vivian, ex-secretária municipal de educação e pretensa candidata ao pleito eleitoral nas eleições de outubro próximo.

Porém, não requereu nada que comprovasse que a entrega realmente fosse feita. Ele teria determinado a sua equipe correr atrás do “recebido” após os parlamentares investigarem as denúncias (leia mais AQUI).

Contudo, Braga negou que o prefeito Eduardo Japonês (PV) soubesse da entrega das cestas às famílias e agiu por conta própria. “Não comuniquei e não houve nenhuma instrução do prefeito na entrega das cestas. Nas reuniões, ele só disse que me pautasse dentro do que diz a lei”, garantiu.

Porém, a afirmação foi questionada pelo vereador Carlos Suchi (Podemos). Para ele, Eduardo Japonês tinha conhecimento da entrega das cestas e o secretário está tentando protegê-lo.

“Quando se fala em duas ou três cestas, nesse caso a ordem dos fatores na altera o produto. Assim como o cara que paga uma xícara ou um carro, o efeito é o mesmo, a ação negativa é a mesma. Não estou dizendo que houve a situação, o que será apurado e vamos continuar fazendo a fiscalização. Vamos combater os ‘predadores’ de plantão; aquele que estiver pensando em pegar dinheiro do erário público, vamos fiscalizar e terá as penalidades com os rigores da lei. Lamento essa situação. Não estou chamando o senhor de mentiroso, mas acho que o senhor está querendo proteger o prefeito, que acho que ele tinha conhecimento. O senhor falou pra mim, lá trás, que o prefeito tinha conhecimento da distribuição da entregar as cestas, mas daí agora disse que não teve. Na minha opinião, o prefeito tem que bater firme para saber de tudo que está acontecendo, os pormenores, e para isso são as reuniões. Culpo ele (prefeito) por essa inércia, de não estar cuidando os secretários. A prefeitura tem que abrir uma sindicância e não maquiar igual foi feito o da madeira”, desabafou o parlamentar.