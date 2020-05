Com a finalidade de diminuir o combate da pandemia do covid-19, os mototaxitas de Vilhena deverão usar equipamentos de higienização como álcool em gel e mascaras para os passageiros exigido pela prefeitura municipal de Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o presidente da Associação dos Mototaxistas de Vilhena (ASMOVIL), Dalvino Lopes, para explicar como a categoria vai cumprir as exigências do poder executivo municipal.

Lopes informou que quase 70 colegas protocolaram na secretaria municipal de trânsito (Semtran), o documento com as exigências de higiene na qual cada mototaxista assinou o termo de responsabilidade se comprometendo a cumprir as normas estabelecidas.

O presidente enfatiza que boa parte dos mototaxistas está cumprindo as exigências, passando álcool em gel nos capacetes, nas alças e oferecendo máscara aos passageiros, porém alguns colegas não respeitam as normas.

“Antes de levar um passageiro, higienizo com álcool em gel no banco, no capacete, na alça e depois ofereço para o passageiro uma máscara. Eu, como presidente, tenho que dar exemplo à categoria, mas infelizmente tem uns que não cumprem”, revelou.

Lopes disse também que o passageiro que não usar mascará não será levado pelo mototaxista. Assim também, o mototaxista que não estiver usando mascará, o passageiro tem o direito de exigir que use o equipamento.

“Os equipamentos são necessários porque ambos correm risco de serem contaminados”. Ressaltou.

O secretário adjunto da Semtran, José Teixeira, explicou que todos os mototaxistas devem usar os equipamentos de higienização conforme as normas sanitárias, que são mascaras e álcool em gel. Quem não estiver seguindo a regra, será advertido e depois autuado. “Já houve denúncias na Semtran sobre mototaxistas que não estão cumprindo a legislação, e, caso sejam flagrados, serão multados”, pontuou o adjunto.