Vilhena registrou seis novos casos suspeitos para covid-19 nesta terça-feira, 5. A cidade recebeu ainda um resultado negativo.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h00 de hoje: 6 casos confirmados, 18 casos suspeitos e 66 descartados.

Dos seis novos suspeitos, 3 são homens de 30, 33 e 49 anos, ao mesmo tempo que 3 são mulheres de 43, 18 e 39 anos.

Um caso confirmado do novo coronavírus está internado em isolamento sem necessidade de respirador na Enfermaria da Central de Atendimento da Covid-19, no prédio da UTI Neonatal, anexo ao Hospital Regional de Vilhena. Os demais casos confirmados estão em quarentena domiciliar com sintomas leves ou assintomáticos.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves ou assintomáticos e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Após reunião do Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena por videoconferência na tarde desta segunda-feira, ficaram definidas algumas mudanças no decreto municipal, que foram publicadas hoje no Diário Oficial de Vilhena.

Fica restringida a circulação dos cidadãos nos seguintes termos: às pessoas pertencentes ao grupo de risco, permitido apenas em deslocamentos estritamente necessários para realização de atividades essenciais, às pessoas suspeitas ou confirmadas para o Covid-19, de acordo as orientações dos profissionais de saúde, às pessoas em geral, por parques e academias públicas.

Para os estabelecimentos é obrigatório a partir de agora respeito ao afastamento social, limitando em seus ambientes o quantitativo de pessoas conforme a área comum de circulação, sendo uma a cada 20 (vinte) metros quadrados, devendo os estabelecimentos fixar em suas entradas o quantitativo máximo de pessoas permitidas a adentrarem no ambiente, ficando responsáveis pela distribuição de senhas e organização das filas que se formarem fora do estabelecimento, recomendada à instalação

de cabines de desinfecção.

É também obrigatória a limitação de entrada nos estabelecimentos a 01 (uma) pessoa por família, exceto para os idosos que podem levar 01 (um) acompanhante e as mães com crianças menores de 02 (dois) anos que poderão entrar com o filho no colo.

É necessário também, segundo o decreto, promover a interdição das brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, espaços de jogos, camarotes e congêneres existentes no estabelecimento.

As escolas de idiomas, cursinhos, música, auto-escolas e congêneres devem obedecer as regras de distanciamento, bem como os estabelecimentos que desenvolvem serviços públicos e atividades essenciais poderão ampliar horário de funcionamento e reservar horário e espaço exclusivo, limitar o quantitativo de caixas e terminais de autoatendimento disponíveis no estabelecimento para o atendimento das pessoas que integram o grupo de risco, recomendando-se a adoção dos seguintes horários.

O Boletim do Governo do Estado não havia sido publicado até a edição do boletim de Vilhena, porém o painel da Secretaria de Estado de Saúde revelou que Rondônia tem 861 casos confirmados, 3.721 testados e 368 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 30 mortes por covid-19 e tem 89 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 156 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 114,7 mil, com 7,9 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,7 milhões de casos confirmados e 258 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 6

Suspeitos: 18

Internados: 1 (confirmado)

Descartados: 66

Curados: 1