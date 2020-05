O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão da tarde de terça-feira 05, para defender a concessão de benefícios aos servidores da saúde do Estado, que atuam na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus.

“Apresentei um requerimento solicitando ao executivo a determinação de pagamento ao adicional de insalubridade aos servidores da saúde nas clinicas, hospitais e laboratórios do governo. Uma parte recebe e outra ainda não. Peço apoio aos pares para que aprovem esse requerimento.

Chiquinho aproveitou para lembrar que “foi combinado o envio do PCCS para esta Casa, ainda nesse primeiro semestres e esperamos que chegue a este parlamento. Tem bioquímico ganhando R$ 1.800 com 30 anos de trabalho prestado e é uma vergonha, que precisa ser corrigida”.

O parlamentar acrescentou que “apresentei indicação ao executivo e a Secretaria de Saúde (Sesau), para a concessão de um adicional de R$ 500 até ser aprovado o PCCS da saúde, que o governo se comprometeu em encaminhar para o legislativo. Seria um reconhecimento para ajudar os servidores, que tanto têm se dedicado para restabelecer a saúde das pessoas nesse momento de grave crise”.

Chiquinho da Emater também defendeu que o Estado possa garantir um hotel para que os servidores que atuam na linha de frente no combate a Covid-19, como tem ocorrido nos demais Estados. “Isso evitaria que os servidores fossem para casa, correndo o risco de levar infecção para seus familiares”, acrescentou.

Por fim, o deputado lamentou a morte do técnico em enfermagem Evandro Mendonça, que atuava diretamente no combate a Covid-19, no Hospital de Base. Ele pediu que seja enviada nota de pesar á família, em nome de toda a Assembleia Legislativa.