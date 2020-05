Vilhena registrou nove casos suspeitos novos para covid-19 nesta quarta-feira, 6. A cidade não recebeu resultados de exames.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 6 casos confirmados, 27 casos suspeitos e 66 descartados.

Dos 9 suspeitos 4 são homens de 24, 26, 33 e 42 anos de idade e 5 são mulheres de 21, 28, 46 e duas de 50.

Um caso confirmado do novo coronavírus está internado em isolamento sem necessidade de respirador na Enfermaria da Central de Atendimento da Covid-19, no prédio da UTI Neonatal, anexo ao Hospital Regional de Vilhena. Os demais casos confirmados receberam recomendações de permanecer em quarentena domiciliar caso continuem com sintomas leves ou assintomáticos.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos receberam recomendação de permanecer em quarentena domiciliar enquanto continuem com sintomas leves ou assintomáticos, bem como de manter constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Membros do Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena receberam denúncias de que casos suspeitos ou confirmados estariam burlando a quarentena. A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica reuniram informações e repassaram para a Procuradoria Geral do Município que formalizou pedido de investigação oficial e providências ao Ministério Público (MP) e Polícia Civil (PC).

A Saúde lembra que todo pessoa considerada caso suspeito ou confirmado e que tenha sintomas leves deve permanecer em isolamento domiciliar. O descumprimento dessa determinação é crime neste momento de pandemia.

A investigação e produção de provas serão conduzidas pelo MP e PC, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde continuará atenta ao comportamento de seus pacientes acompanhados nesta pandemia da covid-19.

Todos na população podem fazer denúncias pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 943 casos confirmados, 3.894 testados e 154 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 33 mortes por covid-19 e tem 94 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 241 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 125,2 mil, com 8,5 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,8 milhões de casos confirmados e 264 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.

