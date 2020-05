A Comissão de Legislação da Câmara Municipal de Corumbiara, através dos Vereadores Sidnei dos Santos Moura (Podemos) e Terezinha A. Rosa Silva (PT) protocolaram na terça-feira, 5, projeto de resolução que visa fixar o subsídio dos vereadores daquele município para a próxima legislatura, já que a legislação prevê que tal subsídio tem que ser fixado até 30 dias antes das eleições municipais.

O projeto será lido na próxima sessão na sexta-feira, 8, as 19 horas, se aprovada a proposição tal como está, o subsídio dos vereadores será fixado em R$ 2 mil – sendo acrescido a esse valor 30% para o cargo de presidente, de 20% para o de 1º secretário e de 15% para o de vice-presidente e o de 2º secretário.

O valor proposto é menor que o valor do subsídio pago para os atuais vereadores, que recebem R$ 3.355,00 – acrescido das porcentagens dos cargos supracitados.

A Comissão justifica que a fixação do subsídio com redução se dá pelo fato de que o município vem enfrentando dificuldade de arrecadação e que o gasto com pessoal está no limite, não havendo possibilidade de manutenção do atual valor pago, bem como, justifica que a pandemia trará reflexos na economia de forma negativa e que é preciso que medidas sejam tomadas de pronto.