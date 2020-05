Nas primeiraso horas da manhã desta quarta-feira, 06, dois homens, moradores do Bairro Cristo Rei, foram presos em flagrante, após terem invadido uma casa na Avenida José do Patrocínio esquina com a Ricardo Franco, no Centro de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, após o recebimento de uma denúncia anônima dando conta de que dois homens tinham entrado em um imóvel pulando o muro, a Polícia Militar fechou o cerco e localizou os infratores de iniciais D. G. S., de 33 anos e P. H. S. S., de 30, ainda no interior da residência.

Ao se depararem com a polícia, os agentes não ofereceram resistência, sendo detidos e conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP para serem tomadas as devidas providências.

Em posse dos agentes também foi encontrada uma porção de aproximadamente três gramas de maconha.

A proprietária do imóvel foi localizada pelos militares e relatou que além dos danos materiais provocados no imóvel devido a ação dos infratores, não houve mais nenhum prejuízo.