Na noite de quinta-feira, 05, J. C. C. S., de 23 anos, foi preso novamente pela Polícia Militar, em um condomínio localizado no Bairro Cristo Rei em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma denúncia anônima deu conta de que um jovem, que fazia uso de tornozeleira eletrônica estaria escondendo em um dos apartamentos, uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, que possivelmente era produto de procedência ilícita.

Já no local, os militares fizeram contato com J. e um segundo suspeito que estava na residência no momento da abordagem.

J. com quem foi encontrado 1 grama de maconha, relatou ser o morador do apartamento e em seu quarto, foi localizado o referido veículo, que possui registro de roubo.

Também foi encontrada no local uma esmerilhadeira da marca Makita de cor vermelha, que o jovem não soube informar a procedência.

Diante dos fatos, os dois jovens foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP para serem tomadas as devidas providências.

A reportagem do site conversou com o setor de investigação da Polícia Civil a fim de saber se os conduzidos têm algum envolvimento com os casos de assalto a mão armada que vem ocorrendo na cidade por meliantes em uma motoneta da mesma cor que a recuperada, porém, foi informada que apesar da similaridade, ainda é cedo para afirmar se são ou não os mesmos.