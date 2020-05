Hoje, dia 7, às 19h30, a Unesc e o Sebrae promovem conferência online com Sílvio Barros, ex-prefeito de Maringá (PR). Silvio Barros é engenheiro civil com especialização em engenharia sanitária e ambiental.

Com larga experiência em planejamento estratégico, exerceu várias funções publicadas como secretário de turismo no Amazonas e no Paraná, bem como assumiu cargo em Brasília no Ministério da Indústria, Comércio e Turismo.

Foi prefeito de Maringá (PR) por duas gestões, período em que fortaleceu a parceria com a sociedade organizada. Foi secretário de planejamento e desenvolvimento econômico do Paraná e coordena o programa O Futuro da Minha Cidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O bate-papo online possibilitará a conversa entre todos e o envio de perguntas ao palestrante, que abordará o mundo depois da Covid-19, com foco nas transformações digitais, com o tema “O Acelerador de futuro”. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do link : https://loja.ro.sebrae.com.br/loja/evento/2319127.

Após passar pelo crivo dos votantes na assembleia geral da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), realizada no dia 18 de janeiro último, em Aracaju (SE), três judocas de Cacoal integram a nova gestão pelos próximos quatro anos em prol do fortalecimento do esporte estudantil no país.

São eles a judoca Amanda Arraes, que é uma referência na modalidade em Rondônia, e assume pela primeira vez uma função de conselheira nacional, Dheise Ebert Bolsanello professora de educação física em Cacoal, vice-campeã Sul americana de Judô (2006 e 2008) e bicampeã brasileira regional (2005 e 2007) que assumiu como presidente da Comissão de Atletas e também passa a integrar o Conselho Administrativo da entidade, e o presidente Antônio Marques Nunes, sem gravata, da Federação do Esporte Escolar de Rondônia (FEERO).

Em Cacoal, registrei o judoca, professor e técnico Antônio Marques Nunes no escritório da Federação do Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) da qual é presidente, e que em janeiro último tomou posse na assembleia geral da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) como membro, e declarou que “A representatividade de Rondônia no cenário nacional do esporte escolar é de fundamental importância. Agora teremos mais oportunidades para alavancar as atividades esportivas que beneficiam diretamente estudantes infantis e juvenis”.

A tradicional Casa & Decoração em Cacoal, oferece para a exigente clientela produtos de alta qualidade e famosas marcas como opções de presentes para o dia das mães. A loja atende também com móveis planejados da famosa marca Dimare, além de cortinas sob medida, tapetes e quadros. E tudo isso em até 12x no cartão! Na foto os sócios-proprietários Otávio Foli e Wender Garcia. Toda a equipe da moderna loja está atendendo com todos os cuidados de prevenção que o momento exige.

A Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras adotou medidas de prevenção de contágio ao Covid-19 para atendimento presencial – Está atendendo somente três cooperados/usuários por vez e que devem portar máscara!

Foram adotados inúmeros procedimentos como o direcionamento dos cooperados para o atendimento por meios digitais, incentivo ao uso de cartões de débito/crédito e pagamentos eletrônicos, além da recomendação de evitar contato físico entre funcionários, cooperados e usuários. Na foto o gerente Luiz Aurélio Silva Tarelho do atendimento Pessoa Jurídica do Sicoob Fronteiras em Cacoal.